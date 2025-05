Weiler Friedhofsgebühren: Haltinger Räte fordern eine Neuberechnung

In der Ortschaftsratssitzung in Ötlingen stand das Thema ebenso auf der Tagesordnung. „Dass Gebühren in 13 Jahren steigen, ist klar“, sagte Ortsvorsteher Johannes Maier. Einzelne Steigerungen seien für ihn aber nicht nachvollziehbar – wie beispielsweise der Aushub eines anonymen Urnenreihengrabs. „Fast sechsmal so hoch sind die neuen Kosten“, betonte Maier. Die aktuellen Gebühren liegen bei 78 Euro, die neuen Gebühren sehen 495 Euro vor. Der Ortschaftsrat vertraue jedoch darauf, dass die neuen Gebühren ihre Richtigkeit haben.