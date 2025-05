Weiler Geschäftswelt: Matratzenhändler zieht in Haltinger Bucher-Bau ein

Markus Bucher, Inhaber der Geschäftsimmobilie im Haltinger Ortszentrum, freut sich, den Anbieter von Matratzen, Lattenrosten und Zubehör rund ums Bett als Mieter gewonnen zu haben. In der heutigen Zeit und Handelslandschaft sei das nicht selbstverständlich, sagt er. „Ich hoffe auf ein langfristiges Mietverhältnis und investiere zusammen mit Matratzen Concord in die Verkaufsräume“, erklärt Bucher.

Matratzenspezialist freut sich über größerer Räume

Schon länger sei die bisherige Haltinger Filiale mit ihren zwei Mitarbeiterinnen einfach zu klein geworden, sagt Wolfgang Ils, Bezirksleiter des Matratzenspezialisten mit rund 500 Filialen allein in Deutschland, 25 in der Schweiz und 50 in Österreich. In den frisch renovierten Räumen legt er in den letzten Tagen vor der Eröffnung noch selbst Hand an bei der Einrichtung.