Die Stadt hat die Immobilie an der Ecke Hauptstraße/Im Herbergacker, in der sich das Modehaus Ermuth befindet, bereits erworben, bestätigt Hauptamtsleiterin Annette Huber auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Vorkaufssatzung, die der Gemeinderat vergangene Woche beschlossen hat, sei auch im Hinblick auf den anstehenden Verkauf des Gebäudes erfolgt. „Weitere Informationen werden wir nächste Woche zusammen mit der bisherigen Immobilienbesitzerin geben“, lautet die Ankündigung. Axel und Melanie Teubner, die das Modehaus Ermuth betreiben, wollen es nach Informationen unserer Zeitung zum Jahresende aufgeben. Bezüglich der Hintergründe war das Ehepaar am Freitag nicht zu erreichen. Sie hatten das Geschäft zum 1. Januar 2014 übernommen.