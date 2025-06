Weiler Gespräch mit Nora Fehlbaum: Warum Vitra trotz Trump einen Showroom in New York eröffnet

Nachhaltigkeit: eine Herzensangelegenheit

Für Fehlbaum eine Herzensangelegenheit: Dass die Belegschaft mitziehe, sei auch der Authentizität geschuldet, mit der sie nachhaltiges Verhalten vorlebe, vermutet die Veganerin und überzeugte Radlerin.

Die größte Herausforderung für ihr Kerngeschäft sei derzeit, wie sich der zunehmende Einsatz von KI und das Homeoffice auf die künftige Arbeitsorganisation auswirke. Ihre Kunden seien für ihre Büroeinrichtungen auf höchstmögliche Flexibilität angewiesen – von Platz sparendem Wirtschaften bis hin zum schnell wachsenden Bedarf an Räumen und Ausstattung. Mit flexiblen, modulartigen Einrichtungslösungen reagiere Vitra auf die Unterschiedlichkeit heutiger Lebensentwürfe.

Auch Ex-OB Wolfgang Dietz, der beim Weiler Wirtschaftsgespräch als Gast im Publikum sitzt, weiß nicht genau, wie viele Jahrzehnte alt die Vitra-Stühle im Großen Saal des Rathauses schon sind. Foto: Beatrice Ehrlich

Fehlbaum denkt in langen Linien, nicht nur in Bezug auf Möbel, die einen viele Jahre und Jahrzehnte begleiten. Auf die Frage aus dem Publikum, wie sich die Zollpolitik von Trump auf ihre Geschäfte auswirkt, überrascht sie das Publikum mit der Nachricht, vor kurzem einen Show-Room in New York eröffnet zu haben – „Auch diese Dinge gehen vorüber“. Wichtiger ist ihr die Positionierung in dem wichtigen Markt USA auf lange Sicht. Seit über 40 Jahren sei Vitra bereits auf dem amerikanischen Markt präsent, aber nicht so exponiert, wie man denken könnte, sagt sie. „Wir sind immer noch daran, diesen Markt zu knacken.“

Wenig Einblick ins Privatleben

Nur wenig Einblick erlaubt Fehlbaum in ihr Privatleben. Dass sie Kinder hat – vier Töchter – ist nur kurz Thema, als auf ihrem Handy um Punkt 20.15 das „Gute-Nacht-Signal“ erklingt, Zeit für die Kinder, ihre Bücher zuzuschlagen und das Licht auszumachen, wie sie mit einem Lächeln anmerkt.

Als viel beschäftigte und passionierte Unternehmerin sei für sie die Arbeitswoche nicht am Freitagabend zu Ende, antwortet sie auf die Publikumsfrage nach ihrem Zeitmanagement. „Ich arbeite jeden Tag. Das macht mir Freude.“ Das bedeute aber im Umkehrschluss nicht, dass sie jeden Tag 14 Stunden durcharbeite, fügt sie an.

„Wir sind sehr stolz auf Vitra hier“

Zuletzt kommt die Stadt Weil am Rhein ins Spiel, deren wohl bekanntestes Aushängeschild Vitra ist. Bauten gleich mehrerer Pritzker-Preis-gekrönter weltberühmter Architekten, das Vitra Design Museum, welches ebenbürtige Gegenstücke überhaupt nur in London oder New York findet – das gibt es nur in der 3-Länder-Stadt. „Wir sind sehr stolz auf Vitra hier“, betont Stöcker.

Beim anschließenden Büffet vom Weiler Metzgermeister Jogi Lederer konnten auch Vegetarier etwas für sich finden. Foto: Beatrice Ehrlich

Die Anerkennung der beiden Frauen ist gegenseitig: Sie empfinde es als eine Ehre, an Stöckers erstem Jahrestag im Amt als Rednerin zu Gast sein zu dürfen, sagt Fehlbaum. „Da hätten sie eigentlich allein die Bühne für sich nehmen sollen.“ Ihr ausdrücklicher Dank gilt der Stadt Weil am Rhein für die gute Zusammenarbeit, auch in den vergangenen Jahren, sagt sie, auch an Alt-Oberbürgermeister Wolfgang Dietz gerichtet, der an diesem Abend als Gast im Publikum sitzt.