Weiler Handwerk: Die Kunden fahren weit zu ihm

In der Corona-Zeit hätten sich die Leute mit Rädern eingedeckt. Daher sei die Nachfrage jetzt gerade nicht so hoch, Aber das könne sich auch wieder ändern. Foto: Beatrice Ehrlich

Und dennoch: Sein Können sei nach wie vor gefragt, die Miete sei moderat, rote Zahlen habe er nie geschrieben. Nun sei er Rentner, und wolle endlich in Rente gehen, sagt Mehlin. „Ich will mich nicht mehr um jeden Auftrag reißen.“ Gern würde er sein Geschäft an jemanden übergeben. Der Nachfolger oder die Nachfolgerin müsse ja nicht eins zu eins das gleiche machen wie er. Schön fände er aber, wenn weiter so wie bisher jeder mit seinem Rad einfach vorbeikommen könnte, und wenn es ein altes „Omafahrrad“ sei. Anfragen habe es zwar schon gegeben, doch es sei einfach nicht das richtige darunter gewesen.

Schlauchautomat läuft rund um die Uhr

Auf Single-Speed-Fahrräder, Räder mit nur einem Gang, habe einer der Interessenten sich spezialisieren wollen. Ein Trend, der so schnell wieder verschwunden sei wie er aufkam, sagt Mehlin. Normale City-Bikes und Trekkingräder seien momentan am meisten gefragt, auch bei den Jungen. Aus einem Automaten an der Außenseite des Gebäudes können sich Radfahrer rund um die Uhr Ersatzschläuche ziehen, eine gefragte Einrichtung, so Mehlin.

Die Baden-Devotionalien vom Aufkleber bis zum Bierglas, die auch in seinem Schaufenster stehen, gibt es mit 50 Prozent Rabatt. Vor 20 Jahren sei das ein großes Ding gewesen, jetzt nicht mehr, sagt er mit etwas Wehmut. Mehr Information: www.veloshopweil.de