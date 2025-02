Weiler „Herbstzeitlose“: In die Basler Unterwelt, zum Hebeltag und vieles mehr

„Sommer der Herbstzeitlosen“

Neu in diesem Jahr ist eine Art „Sommer der Herbstzeitlosen“: Vom 10. bis 15. August gibt es jeden Tag ein Angebot. Die städtische Senioren-Sommeraktion wird dann schon beendet sein, betont Lefferts, der komme sie nicht in die Quere. Eine Fahrt ins Freilichttheater in Riedern findet am 10. August statt, gezeigt wird das Stück „Die schwarze Rose“. Am 11. August folgt eine Führung durch die Alte Markthalle Basel. In die Basler Unterwelt geht es bei der Birsig-Führung am 12. August. Zum Raimartihof am Feldsee fahren die Teilnehmer am 13. August. Bingo spielen steht am 14. August auf dem Programm. Wie gut sie Weil am Rhein kennen, dürfen die „Herbstzeitlosen“ bei einer Stadtrallye am 15. August unter Beweis stellen. Am 29. August wird noch ein Rundgang durch den Badischen Bahnhof Basel angeboten, bei der es auch in den Untergrund geht. „Es war nur noch dieser Termin frei“, erklärt Lefferts.

Wie jedes Jahr plant sie auch eine mehrtägige Reise: Vom 3. bis 7. September geht es dieses Mal in die Provence, nach Avignon.

Mittagstisch ist sehr beliebt

Nach wie vor ein Renner sei der gemütliche Mittagstisch immer am ersten Dienstag im Monat ab 12 Uhr, jedes Mal in einem anderen Restaurant in Weil und Umgebung. „Beim jüngsten Termin gab es 52 Anmeldungen“, erzählt die Organisatorin. „Das ist ein Selbstläufer.“

Anmeldungen für die Programmpunkte im Sommersemester der „Herbstzeitlosen“ sind ab dem 5. März möglich.