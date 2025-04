Weiler Hospizarbeit: Erfolgreich ins erste Vereinsjahr gestartet

Mit 22 Mitgliedern war der Verein zur Förderung der ambulanten Hospizarbeit im Landkreis Lörrach im Februar 2024 gestartet. Nun konnte der Vorsitzende Ulrich May bei der ersten Mitgliederversammlung in der neuen Wirkstätte der Ambulanten Hospizgruppe Dreiländereck am Rathausplatz Weil am Rhein vor einem Großteil der Mitglieder ein sehr zufriedenes Fazit ziehen. Die Unterstützung der Ambulanten Hospizgruppe Dreiländereck, die Menschen im Kreis Lörrach zwischen Eimeldingen und Schwörstadt und in den drei großen Kreisstädten auf ihrem letzten Lebensweg mit ausgebildeten Ehrenamtlichen würdevoll begleitet und ihre Angehörigen unterstützt, hat von Anfang an schwungvoll begonnen, wie Schatzmeister Gilbert Rottmann bestätigte. Sowohl Einzelpersonen als auch Firmen haben bereits in den ersten Monaten Mittel zur Verfügung gestellt, die unter anderem als Unterstützung für die Miete des neuen Domizils gewährt werden.