Weiler Innenstadt: Kauf des Modehauses Ermuth ein „erster Baustein“

Im Hinblick auf die beabsichtigten städtebaulichen Maßnahmen nehme das Gebäude in dieser exponierten Innenstadt-Lage eine wichtige Rolle ein, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung. Die Übergabe der Immobilie erfolgt am 31. Dezember. Bis dahin gilt auch der Mietvertrag des derzeitigen Pächters, der sein Geschäft in Weil aufgeben wird.