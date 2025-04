Weiler Jugend-Bigband: Auf geht’s nach Spanien

Die reisefreudige Band kommt gerade von einer Reise mit zwei Auftritten im unterfränkischen Würzburg zurück, wo man sowohl im Festsaal des Erlöserklosters der zentralen Innenstadt als auch in der Gethsemanekirche im Ortsteil Heuchelhof ein großes Publikum zu begeistern wusste. Im 15.Jahr ihres Bestehens sind die Bonds, ein Ensemble unter dem Dach der Städtischen Musikschule Weil am Rhein inzwischen in dritter Generation unterwegs, heißt es in einer Mitteilung der Bigband.