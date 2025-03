Weiler Jugend: Dorf ohne Jugendraum

Glattacker kenne die Plätze, an denen sich die Dorfjugend gerne aufhalte, treffe dort aber meist nicht sehr viele Teenager an. Er sei aber jederzeit kontaktierbar und die Jugendhäuser in Haltingen, Friedlingen sowie Alt-Weil stünden selbstverständlich auch Ötlinger Jugendlichen offen, berichtete Schröder-Meiburg. Ob dort auch Ötlinger Gäste verkehren, sei jedoch nicht bekannt, da von den Besuchern keine Daten erhoben werden.

Um die Öffnungszeiten der städtischen Häuser in Ötlingen bekannter zu machen, sollen nun Flyer der Stadtjugendpflege ausgelegt werden. Schröder-Meiburg regte außerdem ein dorfübergreifendes Event wie etwa ein Fußballturnier an, das Jugendliche aller Teilorte zusammenführt. „Es ist gut, dass die Stadtjugendpflege auch Ötlingen im Blick hat“, zeigte sich Ortsvorsteher Maier zufrieden mit der Situation.