Weiler Jugendparlament: Nele Gallasch ist die neue Vorsitzende

Der bisherige Vorsitzende, Edin Salihi, hat in der Sitzung des Jugendparlaments (Jupa) am Dienstagabend erklärt, zurücktreten zu wollen. Als Gründe führte er fehlende zeitliche Kapazitäten sowie einen längeren Auslandsaufenthalt an, durch den er einiges verpasst habe. Seine Stellvertreter hätten aber einen „super Job“ gemacht und hätten es verdient, mehr Verantwortung zu übernehmen, meinte er.