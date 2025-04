Weiler Kant-Gymnasium: Traumhafte Lieder und Lieder zum Träumen

Abi-Band 2026 spielt

Nach einer kurzen Umbaupause, von der ebenfalls hoch motivierten Technik-AG übernommen, spielten und sangen Schüler der Abi-Band 2026. Das Besondere an dieser Band: Sie hatten den Song „Dream a Little Dream of Me“ ganz in Eigenregie eingeübt und sangen und spielten weich und harmonisch.

Wegen anderweitiger Verpflichtungen mehrerer Streicher spielte zunächst die Big-Band unter der Leitung von Ute Hüffmann „Once upon a Dream“, „All I Have to Do is Dream“ und „California Dreaming“: Auch bei dieser Formation war die Freude miteinander und an der Musik spürbar, was ein beachtliches und glänzendes Zusammenspiel bewirkte, heißt es.