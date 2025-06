Weiler Kesselhaus: Poetry-Slam im Weiler Kesselhaus

Am Samstag, 28. Juni, ist es wieder soweit. Diese fünf Wortkunst-Talente werden im Kulturzentrum Kesselhaus auf der Bühne stehen: Matti Linke – Der Landesmeister im Poetry Slam für Niedersachsen und Bremen tritt erstmals in Weil am Rhein auf. Matti Linke ist seit 2016 auf den großen deutschsprachigen Slambühnen unterwegs.

Gesellschaftskritik, feinsinnig verpackt

Mit seinem Repertoire an gesellschaftskritischen und lyrischen Texten gilt er seit Jahren als einer der feinsinnigsten, und performativ stärksten Slammer Niedersachsens. Darüber hinaus gibt Matti Linke Workshops an Schulen und Kulturstätten im In- und Ausland, bei denen es thematisch rund um das geschriebene sowie das gesprochene Wort geht, schreiben die Veranstalter in der Vorankündigung.