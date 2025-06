Weiler Kinderbetreuung: In Kindergärten fehlen Personal und Räume

Wo neue Plätze entstehen

Am Abbau des Fehlbedarfs bei den Kindergartenplätzen wird gearbeitet. In ihrer Vorlage für den Gemeinderat macht Hauptamtsleiterin Annette Huber deutlich, dass in der Kita Hand-in-Hand in Friedlingen noch Plätze frei wären, diese aber wegen fehlendem Fachpersonal nicht besetzt werden können. Der Kindergarten in Ötlingen soll von 1,5 auf zwei Gruppen erweitert werden, mit bis zu 17 zusätzlichen Plätzen. Nach Erteilung der Betriebserlaubnis müsse aber auch für diese städtische Kita erst noch Personal gefunden werden. Die Baumaßnahmen im neuen Wohnquartier in der Friedlinger Blauenstraße sind im Gange. Dort soll 2026 eine neue, zweigruppige Kita unter der Trägerschaft von „United Kids“ den Betrieb starten. Bei 230 Wohnungen sei dort aber auch mit einem steigenden Bedarf zu rechnen, hieß es. Mit neuen Kindergartenplätzen im Bima-Wohnquartier an der Zollstraße sei indes erst in den 2030er-Jahren zu rechnen, mit solchen im Kindergarten St. Franziskus, der neu gebaut wird, erst 2028.