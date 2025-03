Weiler Kultur: Ein Festival, das nicht so viel kosten darf

Weil am Rhein Erst Regentropfen, dann heißer Sound

Mit beschwingten, eingängigen Klängen ist das 3-Länder-Stadt-Festival Weil am Rhein in seine zweite Saison gestartet. Wetterpech trübte auf halber Länge das ganz große Festvergnügen am Freitag. La Brigade du Kif kam am frühen Abend dennoch bestens an.