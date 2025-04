Weiler Kulturring: Neuwahl wirft ihre Schatten voraus

Diskussion: Intensiv habe sich der Vorstand damit beschäftigt, ob der Kulturring noch zeitgemäß sei oder ob eine Neuorientierung nötig wäre. Die Aufgaben hätten sich geändert, so werde das Haus der Vereine nicht mehr betreut. In der nächsten Zeit fänden zudem keine großen Veranstaltungen statt. Auch seien die Konzerte im Läublinpark in der Satzung nicht vorgesehen. Der zeitliche Aufwand des Vorstands wurde ebenso angesprochen wie der hohe Einsatz während der Pandemie.

OB: „Veränderungen gemeinsam angehen“

Im nächsten Jahr stehen Neuwahlen an, was die Diskussion zunehmend emotional stark prägte. Hier gebe es innerhalb der Vorstandschaft unterschiedliche Zugänge, die noch geklärt werden müssten. „Veränderungen gemeinsam angehen, nach Optionen suchen“, das schlug OB Stöcker vor. Es sei viel gelaufen und die geleistete Arbeit sei enorm. „Ihr habt wertvolle Arbeit geleistet“, lobte sie. „Es ist wichtig, jemanden zu haben, der für die Vereine spricht.“ Gemeinsame Gespräche, um eine adäquate Lösung zu finden, an denen die OB teilnehmen will, sollen die Situation klären.