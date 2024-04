Weiler Kunstszene: Die Netzwerkerin und Impulsgeberin

Inspirierende Themen

Die Suche nach inspirierenden Themen erfüllt auch ihre künstlerische Tätigkeit. Fahrnländer trennt zwar die Präsentation ihrer Kunst und ihrer Illustratoren-Projekte auf zwei unterschiedlichen Internetseiten (www.painting-fahrnlaender.de und www.illustration-fahrnlaender.de), aber sieht bewusst gegenseitige Befruchtungen durch beide beruflichen Bereiche.

Schon ist die Künstlerin an einem neuen künstlerischen Thema unter dem Leitmotiv „Same same but different“. Sie arbeitet gleichzeitig an unterschiedlichen Illustrationsprojekten für Theater, Buchverlage in den deutschsprachigen Ländern oder aktuell einem „Graphic Novel Projekt“ zum Thema „Demokratie“. Bei diesem soll unter der Regie des Lörracher Fachbereichs Kultur die 1848-Revolution wissenschaftlich und künstlerisch aufbereitet werden. Workshops veranstaltet die Künstlerin für Kinder und Jugendliche im Werkraum Schöpflin oder in Zusammenarbeit mit der Schubert-Durand-Stiftung und der Organisation „direct help better future“. Team-Building-Events für Firmen und private Gruppen gehören genauso zu ihrem Portfolio wie Porträt-Aufträge.

Von San Francisco nach Weil

Beate Fahrnländer wurde 1965 in Leipzig geboren, wo sie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst schon als Jugendliche erste Erfahrungen mit Malerei und Grafik machte. Nach ihrer Ausreise aus der DDR im Jahr 1988 wohnte und arbeitete sie in Berlin. In Berlin (UdK Berlin) und Paris (Penninghen) studierte sie Grafikdesign mit Schwerpunkt Illustration.1996 begann ihre freie Tätigkeit als Künstlerin und Illustratorin in Berlin, San Francisco und schließlich seit 2000 in Lörrach und im Weiler Kesselhaus.