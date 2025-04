Weiler LGS-Gelände: Gartenmesse, Metal-Festival und MPS stehen an

Sie freut sich zudem, auch die Diga-Gartenmesse in Weil am Rhein begrüßen zu dürfen: Vom 5. bis 7. September gastiert diese erstmals in der 3-Länder-Stadt. Geboten werden Pflanzen und Zubehör zum Gärtnern – von der Blumenzwiebel über Rosenstöcke bis hin zu Heilpflanzen, kündigt der Veranstalter – Süma Maier – auf seiner Internetseite an. Auch besondere Objekte und Möbel werden nicht fehlen, heißt es.

Mehr als 90 nationale und internationale Aussteller nehmen teil. Es gibt auch einen Gastronomiebereich. Erwartet werden 8000 bis 10 000 Besucher.

Rummel und Flohmärkte finden statt

Flohmärkte finden am 12. April, 2. und 3. Mai, 25. und 26. Juli, 29. und 30 August sowie 26. und 27. September statt. Der Stoffmarkt wird am 25. und 26. April sowie am 10. und 11. Oktober in der 3-Länder-Stadt zu finden sein.