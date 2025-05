Weiler Lofo-Areal: Gewerbeflächen sind in Weil am Rhein noch zu haben

Gewerbliche Grundstücke in direkter Autobahnnähe sind in Weil am Rhein noch zu haben. Von vier Grundstücken auf dem ehemaligen Gelände der Firma Lofo – ehemals Lonza – seien drei noch nicht verkauft, berichtete Oberbürgermeisterin Diana Stöcker. Einstimmig hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag der Verlängerung eines städtebaulichen Vertrags zu deren Erschließung und Vermarktung zugestimmt.