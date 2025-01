Weiler Neujahrsempfang: Mit Musik und hohen Ehrungen ins neue Jahr

Die finanziellen Handlungsspielräume werden kleiner

Ansonsten müsse man auch in Weil am Rhein das Augenmerk darauf richten, was man sich in Zukunft noch leisten könne, betonte sie. Denn die Handlungsspielräume der Kommunen würden angesichts neuer Aufgaben kleiner, nicht größer, auch in Weil am Rhein.

Dem Weiler Gemeinderat und langjährigen Vorsitzenden des Gesangvereins Haltingen wurde die Landesehrennadel verliehen. Er dankte es mit einem launigen Gedicht über die Mühen eines solchen Amtes. Foto: Beatrice Ehrlich

Dennoch will die Stadt selbst Investitionen in den Bereichen Bildung, Infrastruktur und Klimaschutz im laufenden Haushaltsjahr nicht hintanstellen. Drei geplante Gemeinderatsklausuren sollen Auskunft darüber geben, wie es in den kommenden Jahren angesichts knapper werdender Finanzen weitergehen soll und wo Schwerpunkte gesetzt werden sollen.

Musikalischer Überraschungsgast ist erst acht Jahre alt

Auf die Ehrungen des Ehepaars Doris und Gustav Spieß sowie Gustav Wallisers folgte der Auftritt des diesjährigen musikalischen Überraschungsgasts, der erst achtjährigen Ausnahmeviolinistin Eleonora von Albertini, die, wie Stöcker anerkennend anmerkte, unter anderem an der Städtischen Musikschule Weil am Rhein von Valeria Gleim unterrichtet wird.

Ein Überraschungsgast, der erst acht Jahre alt ist: Eleonora von Albertini spielte den ersten Satz aus einem Konzert von Antonio Vivaldi. Foto: Beatrice Ehrlich

Bei ihrem auswendigen Vortrag des ersten Satzes aus dem Violinkonzert a-Moll von Antonio Vivaldi wurde die junge Geigenkünstlerin von der Weiler Orchestergesellschaft unter Leitung von Franck Nilly feinfühlig und gewandt begleitet. Die Herzen des Publikums flogen der jungen Geigerin, die auch ukrainische Wurzeln hat, nur so zu. Für ihren Auftritt erhielt sie großen Applaus.

Trachtenträger servieren Brezel

Nicht fehlen durfte beim Neujahrsempfang eine Delegation der Markgräfler Trachtengruppe mit Michael Lindemer an ihrer Spitze. Wie stets überbrachten die Trachtenträger eine Neujahrsbrezel, und Lindemer richtete einige Worte an die versammelte Festgesellschaft: Dass die „Muetersproch“ nun „mitere Mueter an der Wiler Spitze“ weiterhin gepflegt werde, davon zeigte sich der vielfach engagierte Alemanne überzeugt.

Bezaubernd-beschwingter musikalischer Abschluss

Nachdem die Orchestergesellschaft dann, ganz im Stil der Wiener Philharmoniker, allen Anwesenden unisono ein „Frohes Neues Jahr“ gewünscht hatte, zeigten die Musiker mit dem bezaubernd-beschwingt interpretierten Evergreen „Raindrops keep falling on my Head“, dass sie nicht allein in der klassischen Musik bewandert sind.

Der Weiler Neujahrsempfang wäre nicht zu denken ohne das darauf folgende Beisammensein aller Teilnehmer am Büffet mit kalten Getränken bis spät in die Nacht.