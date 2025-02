Weiler OB auf Tour: Persönlichlicher Austausch in Gesprächen vor Ort

Die Kontrollen der Bundespolizei an der deutschen Grenze zur Schweiz führen, so erfuhr Diana Stöcker laut Mitteilung beim Besuch der Gemeinschaftszollanlage Basel/Weil am Rhein-Autobahn, immer wieder mal zu Staus. Gerade zu Pendlerzeiten müssten die Fahrzeuglenker schon etwas länger warten. Ab und an auch deshalb, weil aus personellen Gründen nur wenige Spuren geöffnet werden könnten, hieß es in dem Gespräch mit Hauptzollamtsleiter Matthias Heuser und Ralf Schemenauer, dem Leiter des Autobahnzollamts. Insgesamt würden die Bundespolizisten sehr routiniert agieren und gute Stichproben durchführen.