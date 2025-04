Ein 48-Jähriger, der vor sieben Jahren wegen eines Verkehrsdelikts verurteilt worden war, ist jetzt an der französischen Grenze festgenommen worden. Am Donnerstag haben Einsatzkräfte der Bundespolizei einen Autofahrer auf der Palmrainbrücke in Weil am Rhein kontrolliert. Ein Gericht hatte den 48-Jährigen wegen Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe verurteilt, die der in Frankreich wohnende Mann aber nicht bezahlt hat, teilt die Polizei mit. Darum hatte die Staatsanwaltschaft vor drei Jahren Haftbefehl erlassen. Da der Gesuchte die Geldstrafe vor Ort nicht bezahlen konnte, steht ihm jetzt eine 50-tägige Ersatzfreiheitsstrafe bevor.