Weiler Photovoltaik-Ausbau: Solarpark in Haltingen stößt auf große Zustimmung

Bei einer Enthaltung von Matthias Dirrigl (SPD) haben sie dem Kauf der entsprechenden Grundstücke, deren Verpachtung an das Unternehmen Naturenergie Hochrhein sowie der Aufstellung eines Bebauungsplans „Sondergebiet Freiflächen-PV-Anlage am unteren Märkter Weg“ einstimmig zugestimmt. Grünes Licht gaben die Räte auch für die Unterzeichnung eines „Letters of Intent“ – einer Absichtserklärung, um Verbindlichkeit herzustellen – mit dem Unternehmen Naturenergie Hochrhein als künftigem Betreiber der Anlage.

Die Frage eines eigenen Speichers

Astrid Loquai, Leiterin der Stadt- und Grünplanungsabteilung, stellte das Projekt noch einmal ausführlich vor. Die Flächen am nördlichen Ortsrand Haltingens sollen demnach für einen Solarpark genutzt werden. Der bisherige Inhaber der betreffenden Flächen, auf denen früher einmal Kies abgebaut wurde, die Firma Holcim, habe bereits ihre Bereitschaft signalisiert, diese zu verkaufen.