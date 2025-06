Bislang unbekannte Täter haben vermutlich in der Nacht auf Sonntag ein Fenster aufgehebelt, um in Gebäude eines Küchenstudios an der Alten Straße in Friedlingen zu gelangen. Im Gebäude wurden eine Glastür eingeschlagen und Schränke durchsucht, heißt es im Polizeibericht. Augenscheinlich wurde demnach nichts aus dem Küchenstudio entwendet.