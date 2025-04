Weiler Projekt: Stadtteilmütter wollen gesellschaftliche Brücken bauen

Wie sieht der Tagesablauf der Stadtteilmütter aus? Vom Büro im Stadtteilzentrum in der Riedlistraße 16 aus bieten sie ihren Klienten Termine an und helfen bei vielen verschiedenen Themen des Alltags. Sie erklären, welche Dokumente zum Beispiel für bestimmte Angelegenheiten benötigt werden, und bieten an, die Klientin zu den Behörden – etwa zur Ausländerbehörde oder zum Jobcenter – zu begleiten, um ihr Anliegen vorzutragen.