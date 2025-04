Weiler Rathaus: Lorenz Wehrle ist seit einem guten Jahr Bürgermeister

Grundlage ist erst einmal die Erkenntnis, dass sich die Lebensbedingungen stets ändern, ob man will oder nicht. Und es wachsen neue Menschen mit neuen Köpfen nach. Den Status quo erhalten zu wollen würde deshalb bedeuten, durch Nichtstun ungewollt Zustände herbeizuführen, die nicht mehr in die Zeit passen. Deshalb aber alles auf links zu drehen, würde dazu führen, dass sich die Menschen fremd in der eigenen Stadt fühlen würden. Es muss deshalb darum gehen, das Bestehende mit sehr viel Fingerspitzengefühl und Augenmaß weiterzuentwickeln.

Wie kann das aussehen?

Bus, Tram oder Rad zu nutzen oder zu Fuß zu gehen hat immer noch zu viele Nachteile gegenüber dem Autofahren... Es gilt, die Verkehrsmittel sinnvoll gegenseitig zu ergänzen, nicht gegeneinander auszuspielen. Beim Neubau von Wohnhäusern muss bedacht werden, dass die Menschen einfach wieder näher beieinander wohnen um dem Flächenverbrauch Einhalt zu gebieten. Gleichzeitig fördert das das soziale Miteinander, wie man es heute noch in den dichter bebauten Ortschaften beobachten kann. Die Innenstadtbereiche gilt es mit einem vielfältigen Angebot lebendig und attraktiv zu halten. Der Standort direkt im Dreiländereck ist hervorragend geeignet für das Gewerbe, aber trotzdem muss man ihn pflegen, das ist kein Selbstläufer. Damit gehen Arbeitsplätze und Gewerbesteuer einher – darauf ist die Stadt angewiesen, um ihre Aufgaben erfüllen zu können.

Der damalige OB Wolfgang Dietz sprach von anstehenden planerischen und baulichen Herausforderungen. Welche sind Ihnen in Ihrem ersten Jahr als Bürgermeister begegnet?

Da wäre zum Beispiel das Projekt Tram 8+, das mit der Weiterentwicklung der Hauptstraße als attraktiven Stadtraum eng verbunden ist. Oder die Entwicklung bezahlbaren Wohnraums in den Quartieren, wo auch die Weiler Wohnbau eine große Rolle spielt, deren Aufsichtsratsvorsitzender ich ja bin. Der Anbau der Gemeinschaftsschule in Holzbauweise ist aufgegleist. Dazu kommt der Bau der Feuerwache Nord. Mit hoher Priorität arbeiten wir an der Anpassung des Stadtraums an den Klimawandel und wie schon erwähnt an der Mobilität. Herausfordernd sind auch der Ausbau des Nahwärmenetzes plus weitere Anstrengungen, Energie zu sparen.

Auch OB Diana Stöcker hat erst im vergangenen Jahr ihr Amt im Weiler Rathaus angetreten. Harmonieren Sie gut miteinander?

Ja. Es ist eine Freude, mit Frau Stöcker zusammenzuarbeiten. Wir haben sehr ähnliche Vorstellungen, wo es langgehen soll für die Stadt. Ich schätze auch ihre menschlich souveräne Art. Letztere erlebe ich als etwas sehr Besonderes in der Verwaltungsspitze.

Sie sind seit vergangenem Jahr auch DHBW-Dozent und lehren Architektur- und Designgeschichte auf dem Vitra Campus. Wie lässt sich das unter einen Hut bringen, ist ein Bürgermeisteramt in einer Stadt wie Weil am Rhein kein Vollzeitjob?

Doch, natürlich – sogar deutlich mehr als das. Es gibt auch nicht wenige Abend- und Wochenendtermine. Aber wenn man exemplarisch sieben Tage die Woche acht Stunden arbeitet und nachts noch acht Stunden schläft, ergibt das zusammen 112 Stunden pro Woche. Dann bleiben immer noch 56 Stunden für alles andere übrig. Meine Vorlesungen an der DHBW umfassen auf das Jahr gesehen zwei Stunden pro Woche. Ich schaue auch seit 15 Jahren kein Fernsehen mehr, das ist ein großer Gewinn – nicht nur zeitlich. Diese Lehre fühlt sich für mich an wie ein Hobby. Es macht Spaß und ist keine Last. Wo ich gerade am Philosophieren bin: Ich finde die allseits propagierte „Work-Life-Balance“ ein irreführendes Modell.

Warum?

Das impliziert ja, dass man entweder lebt oder arbeitet, dass Arbeiten ein Übel ist und das Leben beeinträchtigt. Der Mensch ist aber für Aktivität und Lebendigkeit gemacht. Nachts ist Zeit, auszuruhen. Es ist ein Glück, das, was man macht, gerne zu tun. Das kann man lernen. Das ist dann eher „Life-Balance“.

Kurz nach Ihrer Wahl konnten Sie im Interview mit unserer Zeitung noch kein „künftiges Lieblingsprojekt“ für sich ausmachen. Haben Sie mittlerweile eines?

Nein, habe ich nicht – und das will ich ehrlich gesagt auch nicht unbedingt. Die Aufgaben sind so vielfältig und es ist wichtig, sich für jede einzelne ins Zeug zu legen. Die aktuellste ist mir immer die wichtigste und damit auch die liebste Aufgabe. Ein Lieblingsprojekt verengt unnötig den Blick.

Sie hatten außerdem angekündigt, sich eine Wohnung in Weil nehmen zu wollen. Ist das geglückt?

Ja, ich habe eine schöne, kleine Wohnung in Weil – sogar schon seit meinem Amtsantritt am 1. März 2024. Dort fühle ich mich sehr wohl. Mir ist es auch wichtig, dass ich als Bürgermeister in der Stadt lebe.

Lorenz Wehrle

Seit dem 1. März 2024

ist er Bürgermeister der Stadt Weil am Rhein. Der Diplom-Architekt hat an der ETH Zürich studiert. Von 1998 bis 2017 hatte er ein eigenes Architekturbüro in Freiburg. Von 2017 bis 2020 leitete er das Hochbauamt in Waldshut-Tiengen. Zuletzt war er Dezernent für Planen, Bauen und Umwelt in Bad Krozingen. Als DHBW-Dozent lehrt er Architektur- und Designgeschichte.