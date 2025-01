Weiler Repair-Café: Freude am Schrauben und Tüfteln

Sechs Termine gibt es pro Jahr, etwa alle zwei Monate einen. Jedes Mal sind zwei bis vier Aktive am Empfang/im Catering dabei, drei bis sechs Reparateure für die Bereiche Elektro, Mechanik und Nähmaschinen und ein bis drei für Fahrräder. Die Reparateurin für Textiles sei nicht immer dabei, jene für Schmuck in jüngster Zeit selten. „Da sollten Interessierte lieber vorher anrufen“, empfiehlt Greiwe.

Verstärkung wird gesucht

Auch könnten Besucher telefonisch ankündigen, mit welchem Gegenstand sie beabsichtigen, vorbeizukommen. „Dann können wir uns schlau machen“, erklärt Hosenfeld. Als Beispiel nennt er einen Design-Toaster, dessen Reparatur scheiterte. „Später habe ich online eine Gebrauchsanleitung gefunden. Hätte ich das mal vorher gewusst“, meint er.

Die Reparateure unterstützen sich gegenseitig. Foto: zVg/Repair-Café

Das Repair-Café stelle keine Konkurrenz zum Handel dar, betont Greiwe. Gehe einem Laden dadurch potenziell ein Geschäft verloren, werde nicht repariert. „Wir sind zum Beispiel keine Änderungsschneiderei“, stellt sie klar. „Wir nehmen das an, was zu aufwändig wäre oder als hoffnungsloser Fall gelten würde.“ Hosenfeld nennt als Beispiel einen Schal mit Loch, dessen Farbe es nicht zu kaufen gab. Am Ende wurden an anderer Stelle Fäden herausgetrennt, um das Loch zu flicken.