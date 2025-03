Weiler Rotsuppe: Diäten, Kurschatten und Liebesbriefe

OB Diana Stöcker und Zunftmeister René Winzer Foto: Anita Indri-Werner

Nun war die Stunde gekommen und Oberbürgermeisterin Stöcker musste Farbe bekennen. „Wo mir sind isch OB!“ (obe) interpretierte sie die Fasnachtslosig. Dann stellte sie die Fakten richtig. Am Zunftabend sei von Goldbarren im Schreibtisch gesprochen worden. Nein, das seien lediglich Schachteln mit Goufrais, den kleinen Schokogugelhupfen, gewesen. Was den Entscheidungswürfel angehe, so gebe es drei Würfel, die je nach Farbe oder Zahl Entscheidungen beeinflussten. Das erspare letztendlich aufwändige Auszählungen im Gemeinderat. Ach ja, da habe sie noch eine Schranke und ein kleines Tram in der untersten Schublade gefunden. Das sei wohl das Spielzeug von OB Dietz und Bürgermeister Koger gewesen. Ein großer Waschkorb für die Bürgerbeschwerden und ein kleiner Korb, in dem die Liebesbriefe von Gattin Christine gesammelt wurden, fanden sich ebenfalls im OB-Büro.

Rotsuppe am Wahltag

Mit einer neuen, sicher wirkungsvollen Idee, sollen die Bußgelder zukünftig eingezogen werden. Auf dem Rathausplatz werde ein Pranger für die aufgestellt, die nicht zahlungswillig seien. Dann dankte die OB der Narrenzunft dafür, dass sie den Rosenmontag genau auf den Tag verlegt hätten, an dem sie vor einem Jahr gewählt worden war.

Oberzunftmeister Dietmar Fuchs und die Zunftmeister Peter Guggenbühler, Markus Schmieder sowie René Winzer (von links) Foto: Anita Indri-Werner

Ozume Fuchs rundete mit seinem Vortrag für alle die vor 1975 geboren sind, die gelungene Palette ab. Echte Freunde habe man damals gehabt, keine Follower, die braunen Fliesen im Bad und in der Küche wurden mit Pril-Blumen beklebt, ein Smothie war seinerzeit Apfelmus und Influenz eine Krankheit. Ein Denkanstoß, der sehr gut beim Publikum ankam.

Unsere Empfehlung für Sie Fasnacht in Weil Rotsuppe 2025 Die Narrenzunft Wiler Zipfel hatte zur Rotsuppe im Engelisaal im Altweiler "Schwanen" eingeladen.

Den Abschluss gestalteten die Schnitzelbanksänger der Mooswaldsiechä. Begleitet wurden die zwei Sängerinnen von Berndt Walther auf seiner Stella. Dann ging es in den „Schwanen“ hinunter, wo noch lange gefeiert wurde.