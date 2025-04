Weiler Stadtbibliothek: Für das Lesen begeistern

Seit 1995 wird am 23. April, dem Todestag der Dichter Shakespeare und Cervantes, in vielen Ländern der „Welttag des Buches“ gefeiert. Das Datum geht auf einen Brauch in Katalonien zurück, heißt es in der Mitteilung. Dort werden zum Namenstag des Schutzheiligen St. Georg Rosen und Bücher verschenkt.