Weiler Stadtführer: Friedlingen steht besonders im Fokus

Anlässlich Hermann Daurs 100. Todesjahrs bietet Monika Merstetter am 31. August einen Rundgang durch Ötlingen an. Bei der Stadtführung „Hermann Daur – malen, nichts als malen“ geht es zu seinen Wirkungsstätten, um sich der Persönlichkeit des Malers zu nähern.

Zweiter Weltkrieg ist Thema

Der „Bahngeschichte/Kolonie Haltingen“ widmet sich Jürgen Näger am 28. September. Der Spaziergang führt von der katholischen Kirche über die B 3 zur Kolonie. Der Stadtführer gibt einen Einblick in die Entwicklungsgeschichte Haltingens unter dem Einfluss der Eisenbahn, heißt es.

Unter dem Titel „Friedlingen während und nach dem Zweiten Weltkrieg“ geht es am 19. Oktober wieder in den Stadtteil. Joachim Kempf erinnert an die Kriegsjahre und zeigt die Entwicklung in den Jahren danach auf. Friedlingen war neben Haltingen und Märkt am meisten vom Zweiten Weltkrieg betroffen und in den Nachkriegsjahren mit der Leopoldshöhe den größten Veränderungen durch eine rege Bautätigkeit ausgesetzt, wie es in der Ankündigung heißt.