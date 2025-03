Die Teilnehmer lernten unter anderem , wie solche eine Führung vorbereitet und aufgebaut wird, worauf es zu achten gilt und wie sie sprechen sollten. „Man muss die Zeit im Blick haben“, weiß die neue Stadtführerin. Am Ende gab es eine kleine Prüfung und ein Zertifikat.

Verbindung zur Schule

Giordano ist in Frankfurt aufgewachsen, hat längere Zeit in Italien gelebt und ist von dort schließlich vor zehn Jahren mit ihrer kleinen Tochter nach Weil am Rhein gezogen. Genauer gesagt nach Friedlingen, wo ihre Tochter die Rheinschule besuchte. „Daher die Verbindung und mein Interesse, meine positiven Erfahrungen weiterzugeben“, erklärt Giordano mit Blick auf das Thema ihrer Stadtführung.