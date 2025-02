Weiler Stadtmusik: Der Dirigent lobt seine Musiker

In ihrem Jahresbericht erinnerte Winkler an Aktivitäten wie die Teilnahme an der Wahlparty für die neue OB Diana Stöcker oder die Verabschiedung von Wolfgang Dietz in den Ruhestand. Auch das Maibaumstellen in Märkt wurde musikalisch umrahmt. Dazu kam die Aufführung von „Peter und der Wolf“ beim Schulfest der Leopoldschule. Ein voller Erfolg waren auch die Eröffnung der Senioren-Sommeraktion und die Teilnahme am 3-Länder-Stadt-Festival. Einen besonderen Höhepunkt stellte das Jahreskonzert dar, während an Heiligabend die Turmbläser wieder weihnachtliche Stimmung verbreiteten.