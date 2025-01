Die rund 25 Sternsinger besuchten in den ersten Tagen des neuen Jahres rund 300 Haushalte in Weil am Rhein und den umliegenden Gemeinden, sangen mit viel Herz und Engagement Lieder, schrieben den Segen „Christus mansionem benedicat“ an die Türen und sammelten Spenden für Kinder in Not. Insgesamt kamen 9307,60 Euro bei der Sternsinger-Aktion zusammen, teilt die katholische Kirchengemeinde Weil am Rhein mit.