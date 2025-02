Das Haus der Volksbildung (HdV) in Weil am Rhein öffnet am Freitag, 14. Februar, seine Türen. Aufgrund der großen Resonanz im Vorjahr erwartet alle Interessierten ab 16 Uhr ein buntes Mitmach-Programm beim „Nachmittag der offenen Tür“, heißt es in der Ankündigung. Dieser steht angesichts des Valentinstags unter dem Motto „HdV mit Herz“.