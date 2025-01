Weiler Wald: Waldwirtschaft: Proteste vom Frühjahr haben Folgen

Versöhnliche Stimmung herrschte bei der Vorstellung des Forstbetriebsplans 2025 für den Weiler Stadtwald im Finanzausschuss. Eine gute Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit sei gelegt, hielt Forstbezirksleiter Bernhard Schirmer in Bezug auf den zuletzt engen Austausch zwischen der Forstverwaltung, der Stadt, Gemeinderäten und Naturschutzverbänden fest. Den Wortmeldungen der Ausschussmitglieder war zu entnehmen, dass es auch für sie in die richtige Richtung geht. Am Ende wurde der Plan bei einer Enthaltung einstimmig abgesegnet. Matthias Dirrigl (SPD), der sich der Stimme enthielt, hatte zuvor vergeblich die Aufnahme eines „Wald-Tages“ oder Waldinfo-Tages“ in die Beschlussvorlage gefordert.