Wie bereits in den vergangenen zwei Jahren spendet die Firma Hornbach in Binzen auch für den diesjährigen Weihnachtsmarkt in Weil am Rhein 20 Weihnachtsbäume, die zur Veranstaltung auf dem Areal am Lindenplatz von der Weiler Wirtschafts- und Tourismusgesellschaft (WWT) verteilt, dekoriert und mit Lichterketten versehen werden. Im Anschluss an den Weihnachtsmarkt werden diese Bäume von der WWT an den Lions Club Weil am Rhein übergeben, der diese an bedürftige Familien weitergibt. Über die erneute Spende und das nachhaltige Konzept freuen sich sowohl WWT-Geschäftsführer Peter Krause als auch die Präsidentin des Lions Clubs Weil am Rhein, Gabriele Moll.