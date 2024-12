Die Bäume stehen am Altweiler Lindenplatz, Zoll Otterbach, Rathaus Ötlingen, Sparkassenplatz, Anlage Knoten Altweil, Rathausplatz, Rheinstraße/Materaweg und an der Ecke Freiburger Straße/Markgräflerstraße. Die beiden Weihnachtsbäume vor der Sparkasse und am Lindenplatz wurden von der Sparkasse Markgräflerland gespendet.

Weiterhin wurden drei Bäume an der Schillerstraße mit Lichterketten versehen, und auch jene entlang der Hauptstraße im verkehrsberuhigten Bereich erstrahlen im weihnachtlichen Glanz.