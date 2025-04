Weiler Winzer: Hoffen auf gutes Wetter

Gefahr von Spätfrost besteht

Auch das Weingut Röschard in Weil am Rhein setzt auf umweltschonenden Weinanbau. Da der Austrieb wieder früher erfolgt ist, wird mit einem Lesebeginn in der ersten Septemberwoche gerechnet. „Die Winter sind nicht mehr so schlimm wie früher“, meint Werner Röschard. Die Reben hätten den vergangenen Winter gut überstanden. Trotzdem bestehe noch immer die Gefahr von Spätfrost. Nach einer alten Bauernregel könne man nach den Eisheiligen aufatmen, die dieses Jahr zwischen dem 11. und 15. Mai sein sollen. „So war es auch die vergangenen Jahre“, erinnert sich Röschard.