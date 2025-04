Weiler Wirtschaft: Bei ausgewiesenen Spezialisten zu Gast

Endress und Hauser

Endress und Hauser gehört zu den weltweit führenden Anbietern von Messtechnik, Dienstleistungen und Lösungen für die Automatisierungs- und Prozessindustrie. Der zentrale Sitz der 1989 gegründeten Endress und Hauser (Deutschland) GmbH und Co. KG befindet sich in Friedlingen. Dort, in der Nähe des Rheinparks, sind auch die Endress und Hauser Logistik, Endress und Hauser Group Services (Deutschland) und die Endress und Hauser Infoserve angesiedelt.

Oliver Twelsiek (2. v. r.), Mitglied der Geschäftsleitung und verantwortlich für den Bereich Business Administration bei Endress+Hauser, sowie Thomas Groß (l.), Abteilungsleiter Facility Management, stellen Oberbürgermeisterin Diana Stöcker und WWT-Geschäftsführer Peter Krause den Weiler Standort im Einzelnen vor und führen die Gäste über das Firmengelände. Foto: Stadtverwaltung Weil am Rhein/Stöcker

Oliver Twelsiek, Mitglied der Geschäftsleitung und verantwortlich für den Bereich Business Administration, führte Stöcker über das Firmengelände. Dabei wurden auch verschiedene Themen besprochen, wie etwa die Anbindung des Unternehmens an die Fernwärme im Quartier oder infrastrukturelle Besonderheiten rund um die Firmengebäude.

Einblick in aktuelle Weiler Bauprojekte

Diana Stöcker gab Einblicke in die Bauprojekte in Friedlingen in unmittelbarer Nachbarschaft zum Unternehmen, aber auch generell im Stadtteil. Dort, so machte sie deutlich, werde sich in den kommenden Jahren einiges verändern. Stöcker ging dabei auch auf die geplanten Arbeiten auf dem Gelände am Zoll und die verschiedenen Wohnbauprojekte an der Hauptstraße ein.