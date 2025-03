Weiler Wirtschaft: Wo in Weil die Nachhaltigkeit zum Tragen kommt

Das und viele weitere interessante Infos erfuhr sie bei ihrem Betriebsbesuch im Gespräch mit Unternehmer Edwin Faeh und dem Geschäftsführer Heinfried Schmidt-Jenne. Das Unternehmen Carhartt WIP mit Sitz in Weil am Rhein wurde 1994 gegründet, um die Lizenzen für den Vertrieb der amerikanischen Marke Carhartt in Europa zu übernehmen und in Deutschland die größte Vertriebsgesellschaft der Firmengruppe zu gründen.

Design der Europa-Kollektion entsteht in Basel

Stöcker: „Carhartt stellt in den USA bereits seit 1889 die sogenannte Workware her. Seit 1997 gibt es eine eigene Kollektion für Europa, die in Basel designed wird und besonders in der Hip-Hop-, Graffiti- und Skateboarding-Szene gut ankommt.“

Das Unternehmen ist in Weil am Rhein auch für sein Carhartt-Outlet in Friedlingen und die Colab-Gallery – früher Carhartt-Gallery – bekannt.