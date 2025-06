Weiler Wirtschaftstreffen: Wie OB Stöcker den Standort Weil am Rhein stärken will

Stöckers Hoffnung auch für die Stadtpolitik liegt nun auf den angekündigten Maßnahmen auf Bundesebene für schnellere Planungsverfahren und weniger Bürokratie. Anders sehe es mit dem geplanten Sondervermögen Infrastruktur des Bundes aus. Noch sei überhaupt nicht klar, wie dieses verteilt werden soll, berichtete die ehemalige Bundestagsabgeordnete. Wie viel letztlich davon bei den Kommunen ankomme, sei völlig ungewiss.

„Mit einem Geldregen kann die Stadt nicht rechnen“

Sicher sei nur so viel: Mit einem Geldregen könne die Stadt mit Sicherheit nicht rechnen, betonte Stöcker.

Gleichzeitig übernehme die Stadt mit 32 000 Einwohnern in vielen Bereichen Verantwortung eher in der Größenordnung einer Stadt mit 100 000 Einwohnern. Stöcker nannte als Beispiele die Sicherheitsstruktur, Postaufkommen und Einzelhandel, aber auch Veranstaltungen. In den meisten Fällen liege das an der Grenzlage zu Frankreich und der Schweiz, die aber eben auch den besonderen Reiz und das Herz der selbst ernannten 3-Länder-Stadt ausmache.