Weiler Zollstraße: Frühester Baubeginn ist 2028

Fünf Büros wurden zur Einreichung von Entwürfen aufgefordert, berichtete Victoria Weber von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) am Dienstagabend im Bau- und Umweltausschuss. Nachdem der Gewinner feststeht, soll in das Bebauungsplanverfahren eingestiegen werden. Das Auftragsvergabeverfahren startet laut Weber voraussichtlich ab dem zweiten Quartal 2026. Baubeginn könnte frühestens im ersten Halbjahr 2028 sein. Dem Preisgericht, das über die Vorschläge für das Projekt entscheidet, gehören Vertreter der Bima, der Stadtverwaltung und des Gemeinderats an.