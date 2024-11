Weiler Zunftabende: Wiler Zipfel in den Startlöchern

Närrischer Spaß und die Unterhaltung pur: Aufgeteilt in kleine Gruppen, sind in in kreativen Runden, die teils bis tief in die Nacht zusammensaßen, unterhaltsame und hintergründige Sketche und Lieder entstanden. Die Zunftmeister freuen sich auf viele närrische Besucher an den fünf kommenden Zunftabenden 2025, betont Winzer. Diese finden statt am Donnerstag, 13. Februar, Mittwoch, 14. Februar, Samstag, 15. Februar, sowie am Freitag, 21. Februar und Samstag, 22.Februar, jeweils ab 19 Uhr.