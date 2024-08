Wein Feuchtwarmes Wetter macht Öko-Winzern zu schaffen

Die im Bio-Weinbau erlaubte Kupfermenge reicht nicht

Dies könne aber bestenfalls ein Ansatz für 2025 sein. "Die Trauben gehen ja schon in die Reife über." Ziel sei es zudem, möglichst wenig Kupfer einzusetzen, obwohl dieses im lebendigen Boden seine Toxizität verliere.

Die Öko-Winzer machen sich zugleich für die Wiederzulassung des seit 2013 verbotenen Kalium-Phosphonat (KP) stark. "Die Phosphor-Ionen wären das Einzige, was noch helfen könnte", sagt Forster. Dabei stirbt der Pilz ab, und gleichzeitig werde eine Abwehrreaktion bewirkt, damit sich die Pflanze auf längere Zeit gegen den Befall wehren könne.

In ökologischen Betrieben werde dies - wenn es erlaubt ist - nur zweimal im Jahr gemacht und nur in die Blüte gespritzt, sodass bei der Lese keine Rückstände in der Traube mehr zu finden seien, sagt Forster. KP werde zwar chemisch-synthetisch hergestellt, aber nur, weil es in der Natur - wo es auch vorkomme - nicht abgebaut werden könne.

"2021 war auch so ein schlimmes Jahr wie 2024", sagte Forster. Seither richteten die Öko-Winzer von Ecovin den Blick noch stärker auf die Gesundheitsstärkung der Reben. Denn: "Die Schädlinge gehen nur an die schwächsten Pflanzen." Dabei gehe es um Nährstoffe und Spurenelemente wie Bor. "Der Zustand des Bodens ist das allein Entscheidende. Er ist so wichtig wie der Darm für das Immunsystem des Menschen."