Wein und Genuss: Lörracher Weindorf ist eröffnet

Die Teilnehmer

Am Weindorf nehmen teil: die Weingüter Kalkwerk Istein und Huck-Wagner (beide Efringen-Kirchen), das Weingut Krebs aus Binzen, das Weingut Claudia Straub aus Blansingen sowie die Genossenschaften Markgräfler Winzer und Haltinger Winzer. Die Schwarzwald Metzgerei Kalbacher, Sirin’s Genussbasar und die Crêperie Dilger werden mit ihrem kulinarischen Angebot die Tropfen ergänzen.

Der Sekt-Brunch

Als einen Höhepunkt des Weindorfs kündigen die Organisatoren den Sekt-Brunch am Samstag, 7. Juni, an, der um 10.30 Uhr beginnt. Auf die Besucher warten Häppchen und eine Auswahl an Sekten.

Das Weindorf beginnt am Donnerstag 5., und Freitag, 6.Juni, jeweils um 17 Uhr, am Samstag um 10.30 Uhr. Donnerstag bis Samstag wird bis 23.45 Uhr ausgeschenkt.