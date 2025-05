Seit mehr als 30 Jahren ist das Weindorf ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens in der Stadt. Vom 4. bis 7. Juni verwandelt sich der alte Marktplatz in der Innenstadt wieder in eine Genussmeile, die Weinliebhaber und Genießer aus der ganzen Region willkommen heißt. Die Weingüter Kalkwerk Istein und Huck-Wagner (beide aus Efringen-Kirchen), das Weingut Krebs aus Binzen, das Weingut Claudia Straub aus Blansingen und die Genossenschaften Markgräfler Winzer eG und Haltinger Winzer eG bieten den Besuchern eine vielfältige Auswahl an erlesenen Weinen an. Die Schwarzwald Metzgerei Kalbacher, Sirin’s Genussbazar und die Crêperie Dilger werden mit ihrem kulinarischen Angebot die Tropfen ergänzen. Die offizielle Eröffnung findet am Mittwoch, 4. Juni, um 18.30 Uhr statt. Neben dem Lörracher Oberbürgermeister Jörg Lutz, der Markgräfler Weinprinzessin Tina Gluhr aus Hügelheim ist auch Mitorganisator Thomas Wagner mit von der Partie und wird die Gäste begrüßen. Als besonderen Höhepunkt des Weindorfs kündigen die Organisatoren in ihrer Mitteilung den Sekt-Brunch am Samstag, 7. Juni, an, der um 10.30 Uhr beginnt und bis 15 Uhr dauert. Auf die Besucher warten dann kleine Häppchen und eine Auswahl an Sekten. Das Weindorf beginnt an den Festtagen Mittwoch 4., Donnerstag 5., und Freitag, 6.Juni, jeweils um 17 Uhr, am Samstag um 10.30 Uhr. Am Mittwoch wird bis 22.45 Uhr ausgeschenkt, Donnerstag bis Samstag bis 23.45 Uhr.