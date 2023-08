Weinproduktion in Grenzach_Wyhlen Winzer erwartet rund 10 000 Flaschen

Schöne Säure

Insgesamt sei der Ertrag pro Quadratmeter im Hornfelsen-Anbaugebiet jedoch der gleiche geblieben. In Bezug auf die zu erwartende Weinqualität berichtete der Winzer aus Wintersweiler von einer großartigen Aromatik und einer schönen Säure. Als sehr gut bezeichnete Lang das bereits gemessene Mostgewicht mit 70 Grad Oechsle, das einen guten Jahrgang 2023 erwarten lässt.

In Bezug auf ein etwaiges Verbot von Spritzmitteln im Rahmen einer neuen EU-Verordnung sagte Lang, dass er im Grenzacher Weinberg ohnehin sehr zurückhaltend vorgehe. Insektizide seien in den zurückliegenden Jahren gar nicht mehr angewandt worden. Die exponierte Lage der Hornfelsen-Reben würden außerdem dafür sorgen, dass weniger Schädlinge auftreten. Es gebe jedoch auch Situationen, in denen man eingreifen müsse, wie dem Auftreten von falschem Mehltau.

Keine Probleme habe es auch in Bezug auf die Kirschessigfliege gegeben, da man die Trauben durch Netze auch gegen diese Schädlinge schütze. Verschont geblieben sei man außerdem von der „Esca-Krankheit“, einer komplexen Abbaukrankheit von Weinreben, die jedoch sehr selten bei Spätburgunder-Reben wie am Grenzacher Hornfelsen auftrete, so Winzer Michael Lang.

Die EU plant, mit einer neuen Verordnung

eine Halbierung der in den Rebhängen ausgebrachten Spritzmittel ab dem Jahr 2030. In als ökologisch besonders sensibel eingestuften Gebieten wäre laut dem Entwurf gar kein Pflanzenschutz mehr erlaubt. Gegen die Pläne regt sich Protest.