«Weißer Riese»: Picnic beliefert Duisburger Problem-Hochhaus nicht mehr

DHL stoppte Zustellung vorübergehend

Das Areal im Duisburger Westen war bereits mehrfach negativ in die Schlagzeilen geraten. Der Paketdienst DHL hatte im Juli 2024 bekanntgegeben, keine Sendungen an dem Hochhaus mehr zuzustellen - aus Sorge um die Sicherheit der Beschäftigten. Zusteller seien bedroht worden, hieß es. Zwei Monate später setzte DHL die Zustellung fort, aber nur an zwei Tagen in der Woche und in Begleitung eines Sicherheitsdienstes.