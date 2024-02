«Weißes Gold» im Sand Bei den letzten Salzbauern von Bali

Denpasar - Mühsam schleppt Nyoman Warta Meerwasser in zwei einfachen Behältern an den Strand von Kusamba. Er trägt sie - wie es auf Bali Tradition ist - an einer Stange, die schwer auf seinen Schultern liegt. Dann gießt er den Inhalt langsam und bedächtig in den dunklen Sand. Der erste Schritt zur Gewinnung von 100 Prozent natürlichem Meersalz ist gemacht. Warta ist einer der letzten Salzbauern auf der indonesischen "Insel der Götter".