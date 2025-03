Weiterführende Schulen in Weil: Die Anmeldezahlen sind stabil

An der Realschule Dreiländereck waren bis Freitagmorgen 91 Anmeldungen eingegangen. Voriges Schuljahr seien es um die 100 gewesen, weiß Rektorin Tatjana Ullrich. „Ich gehe davon aus, dass noch ein paar hinzukommen. Es gab kein Jahr, in dem nicht noch vier oder fünf nachträglich angemeldet wurden.“ Trotz der veränderten Grundschulempfehlung sei die Zahl der Anmeldungen an der Realschule also ungefähr gleich. „Wir werden sehen, wie es in den nächsten Jahren aussieht.“ Es könnten wieder vier Klassen gebildet werden – „nette kleinere Klassen“, meint sie. Als erfreulich bezeichnet Ullrich die 41 Anmeldungen für die Kunstklasse.

Es funktioniere „gerade noch“, dass für alle ein eigenes Klassenzimmer zur Verfügung steht. „Eine mehr und es wäre schon schwieriger“, berichtet die Schulleiterin. Die Lehrerversorgung sei aktuell gut. Für das nächste Schuljahr gebe es jedoch noch keine Tendenz.

Viele Geschwisterkinder

Die Gemeinschaftsschule hat bislang 64 Anmeldungen für die neuen fünften Klassen. Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre rechnet auch Rektor Burkhard Keller damit, dass bis zum Schuljahresende noch zwischen fünf und 15 Schüler dazu kommen. „Dies sind einige Anmeldungen mehr als im vergangenen Jahr und es ist eine stabile Zahl, mit der wir zufrieden sind“, meint Keller. Auf die Zahlen an seiner Schule habe sich die geänderte Grundschulempfehlung offenbar nicht ausgewirkt.